شيخ العشيرة المحمدية: أمد يدى للجميع ولن تكون هناك أى تفرقة

قال الشيخ زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الجديد، ورائد العشيرة المحمدية، إنه سجد لله شكرًا على هذا اختياره الذى أوكله الله له، ويسأل الله أن يعينه على القيام بدوره تجاه الطريقة والتصوف الإسلامي ويعيد أمجاد جده الراحل الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم.وأوضح "زكي الدين"، في أول تصريح له بعد توليه قيادة الطريقة المحمدية الشاذلية، أنه سيعمل على جمع جميع أبناء العشيرة المحمدية تحت راية واحدة، ولن تكون هناك أي تفرقة بين مريدي العشيرة المحمدية.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن "كل أبناء الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم يسيرون على منهج صدق ومحبه وأخيه في الله، وهم في رباط متصل بالسلسلة المباركة مع شيخهم المبارك فضيلة الإمام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نؤدي رسالة التصوف بشكلها ومفهومها الصحيح ومحاربة كل آمر مخالف لدين الله".