قيادات العشيرة المحمدية تشكر «الطرق الصوفية» لاختيار شيخها الجديد

وجهت قيادات جماعة العشيرة المحمدية، الذراع الدينية للطريقة المحمدية الشاذلية، الشكر إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى، على الدور الكبير والملموس في الحفاظ على الطريقة المحمدية وجماعة العشيرة والإعلان بشكل رسمي عن الشيخ الجديد للطريقة.وقالت قيادات "العشيرة المحمدية"، في بيان لها، "لقد أثبتت مشيخة الطرق الصوفية حرصها على الحفاظ على طريقة من أغلى طرق الصوفية في مصر والعالم الإسلامي، بعد أن أوقعت اختيارها وانصرفت إرادتها - والتي بانت على لسان أعضاء مجلسها الموقر برئاسة سماحة شيخ المشايخ الدكتور عبد الهادي القصبي - على اختيار السيد زكي الدين بن السيد محمد جمال بن الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم شيخا للطريقة المحمدية الشاذلية، على أن يصدر التصديق على القرار في المجلس القادم للمشيخة، حسبما هو عرف المشيخة المتبع في مثل هذه الحالات.يأتي في مقدمة القيادات الموقعة على هذا البيان "الدكتور صلاح حامد والمستشار أسامة زكي والدكتور صلاح درغام والشيخ محمد جلال، حيث وجهت هذه القيادات الشكر لكل من ساهم في إخماد هذه الفتنة.وتابع البيان: بذلك تكون المشيخة قد وأدت الفتنة والتي امتدت طويلا - وكانت حديث الصحافة والقنوات الفضائية - وأطفأت جذوتها، وعملت صحيح القانون ولم تبال بأي تدخل، ولم تستمع لأبواق أصوات الهوى، ضاربة عرض الحائط إلا بما يمليه عليها ضميرها وصوت الحق وأتت بحفيد الشيخ المباشر (ابن الابن) للإمام زكي ابراهيم، والذي يبلغ الأربعين من عمره لتوسد له أمر طريقة جده الإمام الرائد محمد زكي ابراهيم، رافضة قولا واحدا الإتيان بصبي لم يبلغ أو توسيد أمرها لغريب عن الطريقة لم يرتو من مشربها ومعينها، وإن كانت ثمة أياد لا تزال لديها بقايا سراب العبث في إفساد هذه الفرحة التي عمت بيوتات أبناء الطريقة في المدن والقرى اللهم إلا شرذمة لنية يعرفها القاصي والداني ممن لا يشكلون أية نسبة في جموع مريدي الطريقة ومحبيها من مختلف المشارب الصوفية في مصر وخارجها والتي قصت دُورها ليلة من ليالي العرس تنفست فيها الصعداء خلصة بعد أن أبدى العميد أشرف وهبي المرشح الثاني تنازله لمن وقع عليه اختيار المشيخة عن مبايعة أبناء الطريقة له تقديرا لقرار المشيخة الراشد الحكيم وشكر الجميع للمشيخة الأم حسن صنيعها وحكيم قرارها وإحساسها التام بتلك الجموع الغفيرة من صفوة رجال المجتمع الصوفي وكذلك محبيه ممن لهم تعلق بالتصوف الراشد المستنير لتغلق المشيخة بحنكتها وبصيرتها الباب أمام أي عابث يعبث أو لاهٍ يلهو بقلعة التصوف الشامخ والذي يقوم شأنه على صفوة رجال كل عصر وخُلَّص عُدوله.. لا على صبيانه وغلمانه.