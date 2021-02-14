«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

في أولى حلقات برنامجه الشهري «من تراثنا الشعري» استضاف بيت الشعر بالأقصر أمس السبت الناقد الدكتور محمد عبد الباسط عيد، وذلك في محاولة للتذكير والحفاظ على الوعي العام والتعرف على جماليات وعطاءات «تراثنا الشعري»، حيث كان موضوع الندوة «العقل النقدي حول شعر المعلقات».قدم الأمسية الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي بدأ بالترحيب بالحاضرين من الجمهور وبضيف بيت الشعر الدكتور محمد عبد الباسط عيد، قارئًا من سيرته الأدبية، فهو ناقد وباحث ولد في جمهورية مصر العربية – القليوبية- شبين القناطر – كفر طحا في 1973، حصل على الدكتوراه عام 2008م من قسم الدراسات الأدبية بدار العلوم، جامعة القاهرة، عن موضوع «النص المدحي في العصر الأيوبي في مصر دراسة نصية تحليلية» مع مرتبة الشرف الأولى. كما حصل على الماجستير عام 2003م، من قسم الدراسات الأدبية بدار العلوم جامعة القاهرة عن موضوع «شعر البهاء زهير دراسة أسلوبية»، بتقدير ممتاز، صدر له الكثير من الكتب النقدية والدراسات والبحوث الأدبية.وقد تحدث الدكتور محمد عبد الباسط عيد عن شعر المعلقات الذي ظلَّ قرونًا عديدة يمثل الأصول الفنية الأولى التي عبّدت طريق الشعر فأبانت سبله، وأشعلت خياله، وأنارت درب السالكين فيه، فهي أصول الفن التي منحت عالم الصحراء طاقة الترميز المكثفة؛ فانتقل بها من نثرية العدم إلى خلود الشعر وحيويته؛ فلم تعد الأطلال مجرد أماكن تذروها الرياح، ولم يعد رحيل الأحبة مجرد حديث تطويه الرمال، كما لم يعد الفرس والناقة والثور الوحشي والذئب حيوانات هائمة في الصحراء، وإنما غدا كل هذا رموزًا كثيفة الدلالة، نابضة بالأفكار الإنسانية شديدة الرهافة تتساءل في جسارة عن المكان والزمان والحب والموت والولادة والمصير.