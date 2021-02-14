أب يقتل زوجته وطفلتيه وحماته ثم ينتحر

عثرت الشرطة الألمانية على خمس جثث داخل منزل ببلدة رادفورمفالد بولاية شمال الراين غربي ألمانيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت الشرطة إنها ترجح أن الواقعة تتعلق بجريمة قتل عائلية، لكن لم يتم بعد تحديد الملابسات الكاملة للجريمة.وأظهرت تحقيقات الشرطة الأولية أن الأب قتل زوجته وطفلتيه وحماته، ثم انتحر.