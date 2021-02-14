روسيا.. انهيار منجم للفحم وسط البلاد

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية أنه تم إنقاذ العشرات من عمال المناجم عقب انهيار وقع في منجم للفحم بمنطقة نوفوكوزنيتسك في حوض كوزباس وسط البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ذكر بيان للوزارة أنه "تم تلقي معلومات عن انهيار الصخور في منجم "يوبيليانا"، حيث كان يعمل 98 شخصا، وتم إخراج أكثر من 83 منهم إلى السطح".وأشارت الوزارة إلى أن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، حيث يعمل 24 متخصصا من الوزارة في الموقع بالإضافة إلى 5 آليات خاصة.وذكر مصدر في الوزارة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخص واحد بالحادث"، مؤكدا أن جميع الذين تم إنقاذهم لم يصابوا بأذى.وأضاف: "وفقا للبيانات الأولية فإن أنظمة المنجم الحيوية تعمل بشكل طبيعي".ويقع منجم "يوبيلينايا" في منطقة نوفوكوزنتسك، وينتج فحم الكوك والحديد الزهر والصلب.