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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سكان مدن ميانمار يشكلون لجانا أمنية للتصدى لمداهمات الاعتقال والمجرمين

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:54 ص
سكان مدن ميانمار
سكان مدن ميانمار
وكالات
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شكل متطوعون في شوارع يانغون أكبر مدينة في ميانمار فرقا أمنية لتسيير دوريات ليلية لمواجهة مداهمات السلطات والعصابات الإجرامية، بعد أن أمر قادة الانقلاب بإطلاق آلاف السجاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في أحياء مختلفة من المدينة نظمت مجموعات معظم أفرادها من الشبان حملات لطرق الأواني ليلا اليوم السبت وهي تلاحق من تعتقد أنهم مشبوهون لتنبيه السكان إليهم.

وقال ميو تيين وهو من سكان حي ساوث أوكالابا ويعتزم المشاركة في الدوريات الليلية: "جميع الشوارع القريبة مني تشكل أيضا مجموعات للدفاع عن النفس ضد مثيري المشاكل".

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مؤخرا، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

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