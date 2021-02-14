الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 مصلين فى الأقصى
الأحد 14/فبراير/2021 - 02:43 ص
وكالاتطباعة
ذكر شهود عيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، ودققوا في هويات عدد من المصلين واعتقلت 3 منهم، لم تعرف هويتهم بعد.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا"، أجبرت إسرائيل عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.
وقالت عائلة أبو هدوان: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".
وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".
وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا"، أجبرت إسرائيل عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.
وقالت عائلة أبو هدوان: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".
وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".