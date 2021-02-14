الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 مصلين فى الأقصى

ذكر شهود عيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، ودققوا في هويات عدد من المصلين واعتقلت 3 منهم، لم تعرف هويتهم بعد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا"، أجبرت إسرائيل عائلة فلسطينية مقدسية على تفكيك غرفة خارجية من الحديد والشوادر ومطلة على المسجد الأقصى.وقالت عائلة أبو هدوان: "بلدية القدس أجبرت العائلة على هدم الغرفة الخارجية لمنزلها الواقع في حي باب المغاربة ببلدة سلوان، والتي تقع على عدة أمتار عن المسجد الأقصى".وأضافت: "الغرفة تبلغ مساحتها نحو 90 مترا مربعا، وكان يستفيد منها حوالي 70 مقدسيا، وتستخدم لاستقبال الضيوف".