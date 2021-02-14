الدنمارك.. رصد سلالة كورونا البريطانية المتحورة لدى أكثر من 25% من المصابين

أعلن معهد الصحة الدنماركي عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي سجلت لأول مرة في بريطانيا، لدى أكثر من 25% من مصابي كورونا.وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي.1.1.7" بين 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من شهر فبراير وحتى الـ12 منه.وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3% و2.1% فقط في مطلع العام.وتم رصد الطفرة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.وحتى الآن، تم اكتشاف السلالة المتحورة لدى 1859 شخصا في الدنمارك.