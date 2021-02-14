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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية.. اعتقال شخصين اعتديا على حارس أمن فى مكة المكرمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:16 ص
السلطات السعودية
السلطات السعودية
وكالات
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ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من عمرهما اعتديا على حارس أمن في أحد المجمعات التجارية بمدينة مكة المكرمة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس"، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحارس أمن أحد المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا، فقد تمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهم والقبض عليهم".

وأضاف: "هما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

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