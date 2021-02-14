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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بمشاركة تريزيجية والمحمدى.. أستون فيلا يتعادل سلبيا مع برايتون

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:53 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
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تعادل فريق أستون فيلا مع مضيفه برايتون بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى 36 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد برايتون إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

شهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود تريزيجية وأحمد المحمدي مع فريقهما أستون فيلا، وذلك خلال الشوط الثاني، حيث شارك محمود تريزيجية بدلا من برتراند تراوري في الدقيقة 66، والمحمدي بدلا من زميله ماثيو كاش في الدقيقة 61.

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