بمشاركة تريزيجية والمحمدى.. أستون فيلا يتعادل سلبيا مع برايتون

تعادل فريق أستون فيلا مع مضيفه برايتون بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر الدوري الإنجليزي لكرة القدم.التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى 36 نقطة في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد برايتون إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر.شهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري محمود تريزيجية وأحمد المحمدي مع فريقهما أستون فيلا، وذلك خلال الشوط الثاني، حيث شارك محمود تريزيجية بدلا من برتراند تراوري في الدقيقة 66، والمحمدي بدلا من زميله ماثيو كاش في الدقيقة 61.