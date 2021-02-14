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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير جزائرى: بقايا النظام السابق تحرض على الفوضى

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:04 ص
عمار بلحيمر
عمار بلحيمر
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اندلع حريق هائل بمصنع للمخلفات الزراعية شرق مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ما أسفر عن التهام النيران كميات كبيرة من جريد النخيل الذي كان يجهز للتصنيع.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع للمخلفات الزراعية شرق مدينة الخارجة، حيث نشبت النيران فى كميات من مخلفات النخيل، وامتدت على مساحة كبيرة، نظرا لوجود كميات كبيرة من الجريد والمخلفات الزراعية التى كانت تجهز للفرم والتصنيع.

وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه، وإقامة عازل للنيران لمنع انتقالها للمناطق المجاورة لها، خاصة أنه توجد مساحات كبيرة من مزارع النخيل تقع بجوار المصنع مباشرة.

من جانبها، قالت محافظة الوادى الجديد، في بيان لها، إن قوات الحماية المدنية بمدينة الخارجة تكثف جهودها للسيطرة على حريق وقع بمصنع المخلفات الزراعية بالطريق الدائري دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالمصنع، أو وجود تهديد للمواطنين بالمنطقة.

كما أكدت في بيانها أن القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة تتابع الموقف بالموقع، لمحاصرة الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف.

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