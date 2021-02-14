فوز مونبلييه على ليون 2-1 فى الدورى الفرنسى

حقق فريق مونبلييه الفوز علي مضيفه ليون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بملعب جرومبا ستاديوم في إطار الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.سجل هدفي مونبلييه كل من تيجي سافانير، وإيلي واهي، في الدقيقتين 20 و65، بينما أحرز لوكاس باكيتا هدف ليون الوحيد في الدقيقة 45.الفوز رفع رصيد مونبلييه إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليون عند 52 نقطة في المركز الثالث.