برشلونة يفوز على الافيس 5-1 فى الدورى الأسبانى

اكتسح برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة (5-1)، بملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الأسباني.سجل الأهداف لبرشلونة ترينكاو هدفين في الدقائق 29 و74، وميسي هدفين في الدقائق 45 و75، وفيربو في الدقيقة 80، بينما سجل ريوخا هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 57.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.