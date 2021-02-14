ميلان يخسر أمام سبيزيا 0-2 فى الدورى الإيطالى

سقط ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه سبيزيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل هدفي سبيزيا، جوليو ماجيوري في الدقيقة 56، وسيموني باستوني في الدقيقة 67.الخسارة جمدت رصيد ميلان عند 49 نقطة في صدارة جدول الدوري الإيطالي، ولكنه أصبح مهددا بخسارة الصدارة في حال فوز غريمه والوصيف إنتر ميلان غدا على لاتسيو، بينما ارتفع رصيد سبيزيا إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر.