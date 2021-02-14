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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رسميًا.. «الطرق الصوفية» تختار زكى الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة المحمدية

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:48 ص
الشيخ ذكي الدين جمال
الشيخ ذكي الدين جمال الدين
كتب : عمرو رشدى
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كشفت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن تعيين زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم، شيخًا للعشيرة والطريقة المحمدية الصوفية خلفًا للشيخ نور عصام الدين محمد زكي الدين إبراهيم، وذلك بعد الرجوع للقانون الخاص بالطرق الصوفية، حيث ثبت أنه الأحق بتولي المنصب نظرًا لكونه أقرب الأشخاص للشيخ السابق نور عصام الدين.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الصوفية، فى تصريحات لـ"الدستور"، صحة تعيين زكي الدين جمال الدين زكي إبراهيم شيخا للعشيرة والطريقة المحمدية، مطالبًا جميع أبناء الطريقة المحمدية بالوقوف مع الشيخ الجديد للنهوض بطريقتهم الصوفية التي عرفت على مدى الدهور والأزمنة بدورها الفاعل في خدمة المجتمع الصوفي.

وأوضح "القصبى" أن الطرق الصوفية ومجلسها الأعلى كانوا يعملون ليلًا ونهارًا للخروج بالحل النهائي للنزاع القائم على زعامة هذه الطريقة، وتم الجلوس مع اللجنة القانونية وحكماء البيت الصوفي وتم الإجماع بالموافقة على تعيين السيد زكي الدين جمال الدين محمد زكي الدين إبراهيم شيخا للطريقة خلفا لابن عمه الراحل نور عصام الدين زكي إبراهيم.
الشيخ ذكي الدين جمال الدين
الشيخ ذكي الدين جمال الدين

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