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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1043 وفاة و44299 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:10 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1043 وفاة و44299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 238532، فيما إجمالي عدد الإصابات أكثر من 9.8 مليون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1288 وفاة و51546 إصابة بالفيروس.

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