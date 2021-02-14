تسجيل 1043 وفاة و44299 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1043 وفاة و44299 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 238532، فيما إجمالي عدد الإصابات أكثر من 9.8 مليون.وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1288 وفاة و51546 إصابة بالفيروس.