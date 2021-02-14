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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: التنزانيون يتمتعون بجهاز مناعى أكثر نشاطًا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:36 ص
جهاز مناعي
جهاز مناعي
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أفادت دراسة هولندية بأن التنزانيين يتمتعون في المناطق الحضرية بجهاز مناعي أكثر نشاطًا مقارنة بنظرائهم في المناطق الريفية.

ويبدو أن الاختلاف يعود إلى طبيعة النظام الغذائي الذى يفسر هذا الاختلاف، ففى المدن التنزانية، يتبع المواطنون نظامًا غذائيًا يميل إلى النمط الغربى أكثر، بينما في المناطق الريفية يكون النظام الغذائي التقليدي هو الأكثر شيوعًا.

وعكف فريق من الباحثين من المركز الطبي لجامعة "رادبود" فى هولندا، بالتعاون مع "معهد ليمز"التابع لجامعة "بون "الألمانية، والمركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية (DZNE) ومركز أبحاث كليمنجارو كلينيك في تنزانيا، على دراسة طبيعة هذا النمط الغذائى، ودوره فى تعزيز كفاءة الجهاز المناعى أو تثبيطه، وذلك وفقا للدراسة التى نشرت نتائجها فى عدد فبراير من مجلة "ناتشر" الطبية.. فقد تم إجراء استطلاع على أكثر من 300 مواطن تنزاني، يعيش بعضهم في مدينة " موشي" الحضرية التابعة لإقليم "كاليمنجارو"، والبعض الآخر في الريف.. حيث وجد الفريق أن الخلايا المناعية من المشاركين المقيمين فى مدينة "موشي" تنتج المزيد من البروتينات الإلتهابية.. لم يكن لدى الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أي مشاكل صحية ولم يكونوا مرضى، ولكن نظام المناعة النشط قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض ناجمة عن طبيعة نمط الحياة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.. فقد إستخدم الباحثون تقنيات جديدة لدراسة وظيفة الجهاز المناعي والعوامل التي تؤثر على نشاطه.. ودرسوا جزيئات الحمض النووى النشط فى الدم - المعروفة بإسم " الترنسكر يبتوم " - وتركيب نواتج التمثيل الغذائي في الدم.

وأظهرت هذه التحليلات أن المستقلبات المشتقة من الطعام كان لها تأثير على وظائف جهاز المناعة.. كما كان لدى المشاركين من المناطق الريفية مستويات أعلى من مركبات " الفلافونويد "، وهى من مضادات الأكسدة القوية، وغيرها من المواد المضادة للالتهابات في دمائهم.

ويعد النظام الغذائي التنزاني الريفي التقليدي، غنيا بالحبوب الكاملة والألياف، والفواكه والخضراوات الطازجة بكميات كبيرة.

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