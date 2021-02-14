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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: مضادات الاكتئاب تعمل على تعزيز شفاء المفاصل المصابة بهشاشة العظام

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:58 ص
هشاشة العظام
هشاشة العظام
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يبحث العلماء على نطاق واسع عن علاجات محتملة لهشاشة العظام.. وهو ما تم تتويجه فى جامعة "بنسلفانيا" فى الولايات المتحدة، بالتوصل إلى دواء معتمد كعلاج ومضاد للاكتئاب، عندما وجد الباحثون أنه يعمل على تعزيز وتجديد الغضاريف.

ويؤكد الباحثون على أهمية هذا السبق الطبى فى توفير أول علاج على الإطلاق لهشاشة العظام، والذى يرتكز على إنزيم يسمى ( كيناز – 2 )، (GRK2).

وكان الفريق البحثى فى جامعة "بنسلفانيا " قد أثبتوا من خلال بحث سابق إلى أن نشاط هذا الإنزيم يلعب دورًا رئيسيًا في الطريقة التي تتكاثر بها الخلايا في أمراض القلب والكلى، والتي لها بعض أوجه التشابه مع الطريقة التي يؤدي بها النمو المرضي لخلايا الغضاريف إلى هشاشة العظام.. يسمي العلماء من خلال هذه العملية، التى تعرف باسم "تضخيم الخلايا الغضروفية"، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الأسباب الكامنة وراءها.

وفى الدراسة الحالية، توصل الباحثون إلى إستكشاف نشاط إنزيم (GRK2) بين المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام، أو إصابات حادة فى المفاصل.. وقد وجدوا ان المستويات العالية من هذا الإنزيم فى خلايا الغضروف، يلعب دورا رئيسيا فى تدهور الغضروف، مما يؤدي بشكل خاطئ إلى تدمير الخلايا للغضروف المحيط بدلًا من الحفاظ على صحته.

وأوضحت الدكتورة فادية كمال، أستاذ مساعد جراحة العظام وإعادة التأهيل فى كلية الطب جامعة "بنسلفانيا": "بعبارة أخرى، تتلقى الخلايا إشارة سيئة لتدمير الغضروف من هذا الإنزيم"، ولذلك لجأ الباحثون إلى التعديل الجينى بين عدد من الفئران لكى تفقد هذا الإنزيم فى الخلايا الغضروفية.. ووجدوا أنه يمنع تضخم الخلايا الغضروفية، ويوقف تطور التهاب المفاصل، بل ويعزز تجديد الغضاريف.. وفى تجربة أخرى، عالجوا الفئران بمضاد اكتئاب معتمد من "إدارة الغذاء"، والدواء يسمى "باروكستين"، والذي يُعرف أيضًا بأنه مثبط قوي لإنزيم "GRK2".

وقالت الدكتورة فادية كمال: "وجدنا أن عقار "الباروكستين" يمكن أن يعيد خلايا الغضروف إلى حالتها الطبيعية ويحافظ على سطح الغضروف".

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