11 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا
الأحد 14/فبراير/2021 - 02:36 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 16 ألفا و965 حالة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة - وبثته الإذاعة الموريتانية - بتعافي 29 مصابا، يصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 16 ألفا و215 حالة.
وأضاف البيان أن حالات الوفيات ظلت عند 427 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة - وبثته الإذاعة الموريتانية - بتعافي 29 مصابا، يصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 16 ألفا و215 حالة.
وأضاف البيان أن حالات الوفيات ظلت عند 427 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.