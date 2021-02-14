11 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 16 ألفا و965 حالة.وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة - وبثته الإذاعة الموريتانية - بتعافي 29 مصابا، يصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 16 ألفا و215 حالة.وأضاف البيان أن حالات الوفيات ظلت عند 427 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.