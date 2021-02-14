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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: سلالة من كورونا اكتُشفت فى حيوان المنك قادرة على الانتقال للبشر

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:22 ص
حيوان المنك
حيوان المنك
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أعلنت وزارة الزراعة البولندية أن سلالة من فيروس كورونا اكتُشفت، نهاية الشهر الماضي، في مزرعة لتربية حيوان المنك قادرة على الانتشار مباشرة من الحيوان للإنسان والعكس.

وقالت الوزارة - في بيان - إن سلالة المنك ليست مطابقة لأي من السلالات الجديدة التي اكتُشفت في أجسام البشر، لكنها تعود إلى سلالة تنتشر بين الحيوانات معروفة جيدا لعلماء الوبائيات، مشيرا إلى أنها تختلف عن السلالة التي اكتُشفت في حيوان المنك في الدنمارك، حسب ما نقلت صحيفة "ذا فرست نيوز" البولندية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن "الخبرة السابقة من الدنمارك ونذرلاند (هولندا) تشير بوضوح إلى إمكانية انتقال الفيروس إلى البشر والعكس.

وجرى التعرف على فيروس كورونا في حيوان المنك بعدد من الدول الأوروبية، من بينها الدنمارك ونذرلاند وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والسويد.

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