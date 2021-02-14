بنجلادش تسجل أدنى حصيلة يومية للإصابات بـ«كورونا» منذ 10 أشهر

أعلنت الحكومة في بنجلادش تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة تسجلها البلاد منذ نحو 10 أشهر، فيما سجلت 13 حالة وفاة جديدة.ووفقا لما أفادت صحيفة "دكا تريبيون" عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بـ"كوفيد-19" منذ بداية تفشي الوباء إلى 540 ألفا و266 حالة، مات من بينها 8 آلاف و266 شخص.