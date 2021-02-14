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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد: مصر قامت بخطوات جيدة لدعم الاقتصاد لتخطى أزمة كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:54 ص
كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا
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قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن مصر قامت بخطوات جيدة لدعم الاقتصاد خلال أزمة جائحة "كورونا".

وأشادت جورجيفا - في تصريح ضمن لقاء تلفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة (أون) - بتوسع مصر في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الائتمان للشركات.

كما أشادت بجهود البنك المركزي المصري في دعم القطاعات المختلفة وكذلك دور السلطات المالية في تعزيز نظم الحماية من الإفلاس وحماية الوظائف.

وشددت على أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن الإصلاحات هي التي جعلت الاقتصاد المصري أقوى في مواجهة الأزمة الناجمة عن "كورونا"، مشيرة إلى أهمية استمرار سبل دعم الاقتصاد حتى مرور الأزمة.

وأكدت جورجيفا على استمرار الصندوق في العمل مع الحكومة بشكل وثيق.

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