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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 47 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:51 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و508 حالات.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1049 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 222 ألفًا و504 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 429 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و667 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 329 حالة، إلى جانب 133 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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