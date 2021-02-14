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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رئيس اتحاد الكرة الموريتانى: سأعمل على خلق اتحاد أفريقى عصرى

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:35 ص
أحمد ولد يحيى
أحمد ولد يحيى
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قال أحمد ولد يحيى، رئيس اتحاد الكرة الموريتاني، إنه سيعمل في حالة انتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن يكون لدى القارة الأفريقية اتحاد كرة قدم أفريقي عصري ورائد.

وأضاف ولد يحيى، في مؤتمر صحفي خلال عرضه لبرنامج ترشحه ورؤيته لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، بحضور وزراء في الحكومة الموريتانية، وعدد من رؤساء الاتحاديات الأفريقية لكرة القدم ولاعبين سابقين وإعلاميين، أن هذا البرنامج هو الأفضل ويعكس رغبته الجامحة في تقديم الأفضل للاتحادات واللاعبين في القارة الأفريقية والتزامه بمستقبل واعد لكرة القدم.

وأضاف المسئول الكروي الموريتاني، عشية انطلاقة نهائيات أمم أفريقيا للشباب في بلاده، بأن وضع اللاعبين والأندية والاتحادات سيكون في قلب كل الأعمال، من خلال تعزيز النموذج الاقتصادي والمشروع الرياضي للأندية، عن طريق عقود عمل تحميهم وتضمن لهم تغطية اجتماعية وطبية لكل لاعب أفريقي، وكذلك تعديل النظام الأساسي للاتحادات في إطار تكريس احترافية كرة القدم الأفريقية ونشر نظام ترخيص الأندية بطريقة أكثر جودة من أجل تعزيز تطوير واستدامة أنديتنا.

وأشار إلى وجود تطبيق نظام (اللامركزية) في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سعيا إلى مزيد من الكفاءات والقرب والتأثير، عن طريق إنشاء ممثلية أقليمية حقيقية تتبع لها الاتحادات في كل منطقة من مناطق القارة؛ للبقاء على اتصال بالواقع على الأرض ولدراسة الصعوبات والمشاكل واتخاذ قرارات سريعة وعادلة وفعالة، مؤكدا أهمية البنى التحتية وجودتها في برنامجه.

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