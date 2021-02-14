سفارة مصر فى كندا تنظم احتفالية «هنا القاهرة» بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة

نظمت السفارة المصرية في كندا بالتعاون مع المكتب الثقافي والتعليمي في مونتريال،احتفالية وندوة خاصة تحت عنوان «هنا القاهرة: الاذاعة المصرية تتواصل عبر الزمان والمكان»، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.شارك في اللقاء، الذي عُقد بالفيديو «كونفرانس» نتيجة القيود الخاصة بجائحة كورونا في كندا، نخبة متميزة من أقطاب الإذاعة المصرية، على رأسهم السيدة فضيلة توفيق «أبلة فضيلة»، التي سعد الحضور بالاستماع إلى كلماتها وذكرياتها مع برنامج «غنوة وحدوتة» الذي شكل وجدان أجيال متلاحقة في مصر والعالم العربي، ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، الذي قدم عرضًا متكاملًا عن تاريخ الإذاعة المصرية، بالإضافة إلى نخبة من أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في كندا.وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، عن سعادته البالغة بالمشاركة في تنظيم هذه المبادرة مع المكتب الثقافي المصري بمونتريال، تحت رئاسة الدكتور أحمد فوزي، بهدف إلقاء الضوء على الدور الثقافي والوطني والتنويري للإذاعة المصرية عبر العصور، وما يمكن القيام به من جهود ومبادرات لربط أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في كندا بوطنهم الأم عبر قنوات الإذاعة التي أصبحت متاحة الآن للمصريين بالخارج عبر شبكة الإنترنت والتطبيقات الخاصة بالتليفون المحمول.وأضاف السفير أبو زيد، بأن الندوة أتاحت فرصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار مع قدامى ورموز الجالية، والاستماع إلى ذكرياتهم مع الإذاعة المصرية قبل الهجرة إلى كندا، وكذا التعرف علي بعض تجارب أعضاء الجالية من المتخصصين في مجال الإعلام، في إنشاء قنوات إذاعية مصرية في كندا، ووضع خطة عمل بالتنسيق مع القائمين على الإذاعة المصرية لتعزيز التواجد الإذاعي المصري في كندا.