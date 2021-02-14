ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذى ضرب شمال شرق اليابان لـ50 شخصا

أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق البلاد إلى 50 شخصا.وقالت مصادر إعلامية، إن: "أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الهزة الأرضية التي ضربت اليابان".وكانت مصادر أعلنت - في وقت سابق - عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا سجلت في مقاطعتي مياجي وفوكوشيما في شمال شرق اليابان، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 7.3 درجة المنطقة، مؤكدة أن الهزة كانت على عمق 55 كيلومترا.