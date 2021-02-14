جنوب أفريقيا تعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية

أعلنت وزارة الداخلية بجنوب إفريقيا أنها ستعيد فتح 20 منفذًا حدوديًا بريًا للسماح بعمليات السفر العادية.وذكرت وزارة الداخلية، أنه سيعاد فتح الحدود البرية بما في ذلك الحدود مع «زيمبابوي، وموزمبيق، وبتسوانا» بعد إغلاقها في 11 يناير الماضي.جدير بالذكر، أن جنوب إفريقيا سجلت أكثر من 1.4 مليون إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 47 ألف وفاة، وهو أكبر عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس في القارة الإفريقية.