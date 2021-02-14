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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية العرب تندد بالعمليات الإرهابية المتكررة لجماعة الحوثى تجاه السعودية

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:25 ص
الحوثى
الحوثى
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أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية لجماعة الحوثي تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب - في بيان اليوم، ونقله المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة - أن المليشيات الحوثية تسعى من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، والتي كانت آخرها محاولة هذه المليشيات استهداف مطار أبها المدني اليوم السبت بطائرة دون طيار ( مفخخة ).

وأدانت الأمانة العامة للمجلس هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيات استهداف أمن المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كلها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الممارسات العدائية والإرهابية الممنهجة لهذه الجماعة ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

كما جددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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