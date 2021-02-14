اندلاع حريق بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة فى الوادى الجديد

اندلع حريق كبير منذ قليل بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحريق للسيطرة عليه.تلقي اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق كبير بمصنع المخلفات الزراعية بمدينة الخارجة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية للسيطرة عليه، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل أي إصابات قد تحدث نتيجة الاختناق.وكثفت قوات الحماية المدنية بمدينة الخارجة جهودها للسيطرة على الحريق الذي وقع منذ قليل بمصنع المخلفات الزراعية بالطريق الدائري دون وقوع خسائر بشرية أو مادية بالمصنع، أو وجود تهديد للمواطنين بالمنطقة.وتتابع القيادات الأمنية والتنفيذية المختصة الموقف بالموقع، لمحاصرة الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.