تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

يقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 14-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.كما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.حالة البحار وحركة الأمواج اليوموبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 14-2-2021وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 20 12وادي النطرون 21 10طنطا 21 11شبين الكوم 21 11دمنهور 20 11بلطيم 20 12مطروح 19 10السلوم 19 09سيوة 19 07بورسعيد 21 12دمياط 20 11الزقازيق 21 11المنصورة 20 11الإسماعيلية 23 10السويس 23 11العريش 21 09رفح 20 09رأس سدر 22 12نخل 20 10نويبع 22 16طابا 20 11كاترين 20 07الطور 23 14شرم الشيخ 26 18الغردقة 26 15مرسى علم 26 15الفيوم 22 10بني سويف 22 10المنيا 22 09أسيوط 23 08سوهاج 24 10قنا 27 12الأقصر 28 13أسوان 29 14إدفو 29 13أبوسمبل 26 14الوادي الجديد 25 11شلاتين 29 17أبو رماد 30 18حلايب 27 18رأس حدربة 28 19