تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021
الأحد 14/فبراير/2021 - 07:59 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 14-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها هيئة الأرصاد الجوية.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة البحار وحركة الأمواج اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 14-2-2021
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 12
وادي النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 11
العريش 21 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 22 16
طابا 20 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
إدفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة البحار وحركة الأمواج اليوم
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 14-2-2021
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 12
وادي النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 11
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 11
العريش 21 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 22 16
طابا 20 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
إدفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 29 17
أبو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19