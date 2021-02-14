رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:05 ص
روماني حافظ
روماني حافظ
خالد حماد
طباعة
افتتح الفنان روماني حافظ، السبت، بجاليري بيكاسو بالزمالك، معرض "أن تكون حاضرًا" للتصوير الفوتوغرافي، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين، ومحبي الفن، ومن المقرر أن يستمر حتى 28 فبراير الجاري.

وقال الفنان روماني حافظ، فى تصريحات لـ"الدستور": "جاء المعرض معنيًا في المقام الأول بسرد تفاصيل الذاكرة البصرية المتعلقة بالمكان عبر الصورة، وعن تلك الأماكن التي تترك آثرها في ذاكرتنا، تحديدًا ما يتبقي منها، وما يصبح عالقًا على جدران الذاكرة، وما يربطنا بها من ردود فعل، وجاء المعرض في سياق تسجيل ما علق بالذاكرة عبر الصورة الفوتوغرافية، وارتباط الإنسان وتفاعله معها".

وتابع حافظ: "يحمل المعرض17 لوحة مصورة، من داخل مصر ما بين سيوة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب ذلك هناك العديد من اللوحات التى لم يتم عرضها وأغلبها من خارج مصر.

وأشار حافظ إلى أن "كل اللوحات المعروضة تأتي بالأبيض والأسود، لأنني أقوم بإنتاج عملية التصوير بالطريقة القديمة (التحميض) ولهذا قررت أن الناس تشوف النيجاتيف، ومن بين تلك اللوحات المعروضة لوحة صورت بكاميرا عمرها يزيد عن مائة عام".

ولفت حافظ إلى أن فكرة عرض اللوحات التي صورت بكاميرات قديمة، تحمل في طياتها استعادة الذاكرة بكل ما تحمله من حنين للمكان، وإلى جوارها استعادة روح هذه الكاميرات بكل ما تحمله من تاريخ.

وختم الفنان روماني حافظ بأنه "برغم كل تلك الظروف المحيطة بنا إلا أن معارض الفن التشكيلي ومعارض التصوير الفوتوغرافي بصفة خاصة أصبحت مصدرا لإقبال جماهيري من قطاع عريض من المثقفين والمهتمين بالفن في العموم".

جدير بالإشارة إلى أن الفنان روماني حافظ محاضر وباحث في التراث والفنون واللغة القبطية، وتميزت رحلته الفنية بشغفه بعلوم اللغة القبطية والتراث، كما درس الطب والفنون الجميلة فى القسم الحر فى الثمانينيات، وترك الطب فى منتصف التسعينيات لصالح الفن التشكيلى، وحصل على ماجستير الفنون من معهد "ترانس آرت" فى نيويورك، وأقيم له 27 معرضًا فرديًا منذ عام 1987، وحتى 2015 فى مصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والإمارات والكاميرون والولايات المتحدة، ويعرض أعماله منذ عام 2017 في معارض ما بين مصر ودبي.
رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان
روماني حافظ
روماني حافظ
رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان
روماني حافظ
روماني حافظ

موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الصحة»: تسجيل 600 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

بمشاركة تريزيجية والمحمدى.. أستون فيلا يتعادل سلبيا مع برايتون

برشلونة يفوز على الافيس 5-1 فى الدورى الأسبانى

ميلان يخسر أمام سبيزيا 0-2 فى الدورى الإيطالى

رئيس اتحاد الكرة الموريتانى: سأعمل على خلق اتحاد أفريقى عصرى

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر