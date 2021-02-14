رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

افتتح الفنان روماني حافظ، السبت، بجاليري بيكاسو بالزمالك، معرض "أن تكون حاضرًا" للتصوير الفوتوغرافي، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين، ومحبي الفن، ومن المقرر أن يستمر حتى 28 فبراير الجاري.وقال الفنان روماني حافظ، فى تصريحات لـ"الدستور": "جاء المعرض معنيًا في المقام الأول بسرد تفاصيل الذاكرة البصرية المتعلقة بالمكان عبر الصورة، وعن تلك الأماكن التي تترك آثرها في ذاكرتنا، تحديدًا ما يتبقي منها، وما يصبح عالقًا على جدران الذاكرة، وما يربطنا بها من ردود فعل، وجاء المعرض في سياق تسجيل ما علق بالذاكرة عبر الصورة الفوتوغرافية، وارتباط الإنسان وتفاعله معها".وتابع حافظ: "يحمل المعرض17 لوحة مصورة، من داخل مصر ما بين سيوة، والأقصر، وأسوان، إلى جانب ذلك هناك العديد من اللوحات التى لم يتم عرضها وأغلبها من خارج مصر.وأشار حافظ إلى أن "كل اللوحات المعروضة تأتي بالأبيض والأسود، لأنني أقوم بإنتاج عملية التصوير بالطريقة القديمة (التحميض) ولهذا قررت أن الناس تشوف النيجاتيف، ومن بين تلك اللوحات المعروضة لوحة صورت بكاميرا عمرها يزيد عن مائة عام".ولفت حافظ إلى أن فكرة عرض اللوحات التي صورت بكاميرات قديمة، تحمل في طياتها استعادة الذاكرة بكل ما تحمله من حنين للمكان، وإلى جوارها استعادة روح هذه الكاميرات بكل ما تحمله من تاريخ.وختم الفنان روماني حافظ بأنه "برغم كل تلك الظروف المحيطة بنا إلا أن معارض الفن التشكيلي ومعارض التصوير الفوتوغرافي بصفة خاصة أصبحت مصدرا لإقبال جماهيري من قطاع عريض من المثقفين والمهتمين بالفن في العموم".جدير بالإشارة إلى أن الفنان روماني حافظ محاضر وباحث في التراث والفنون واللغة القبطية، وتميزت رحلته الفنية بشغفه بعلوم اللغة القبطية والتراث، كما درس الطب والفنون الجميلة فى القسم الحر فى الثمانينيات، وترك الطب فى منتصف التسعينيات لصالح الفن التشكيلى، وحصل على ماجستير الفنون من معهد "ترانس آرت" فى نيويورك، وأقيم له 27 معرضًا فرديًا منذ عام 1987، وحتى 2015 فى مصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والإمارات والكاميرون والولايات المتحدة، ويعرض أعماله منذ عام 2017 في معارض ما بين مصر ودبي.