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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:42 ص
الدولار
الدولار
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين ورجال الأعمال أيضًا عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 14-2-2021، حيث نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة.

ويرصد موقع «الدستور» سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 14-2-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي"
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم، عند الشراء 15.60 جنيه، وللبيع 15.70 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.58 جنيه، وللبيع 15.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر، عند الشراء 15.58 جنيه، وللبيع 15.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك عودة
سجل سعر الدولار في بنك عودة، عند الشراء 15.58 جنيه، وللبيع 15.68 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، عند الشراء 15.56 جنيه، وللبيع 15.66 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، عند الشراء 15.59 جنيه، وللبيع 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي، عند الشراء 15.61 جنيه، وللبيع 15.71 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار في بنك مصر، عند الشراء 15.60جنيه، وللبيع 15.70 جنيه.

ومن المعروف أن عملة الدولار الأمريكي هي عملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالميًا بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار؛ حيث تبدأ تحركات الدولار هبوطا وصعودا بناءا علي كميه الذهب بالمركزي الامريكي وايضا الفائض من النفط في مخازن الدولة.

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