زعيم الجمهوريين: ترامب مسئول عن اقتحام الكونجرس

أكد ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسئول عن الهجوم على الكونجرس الشهر الماضي على الرغم من تبرئته.وقال ‏زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، خلال كلمة له بجلسة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس، إن الرئيس السابق مسئول أخلاقيا عن عملية الاقتحام.وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‏ترامب، اليوم، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ‏ترامب، في بيان مساء اليوم، عقب تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي من تهمة التحريض إن حركته لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا بدأت للتو.‏ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إدانة الرئيس السابق ترامب بعد فشل تحقيق النسبة المطلوبة لتنتهي رسميًا محاولات إدانته.