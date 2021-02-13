سيرين عبد النور تحتفل بـ«الفلانتين» على طريقتها الخاصة

نشرت النجمة سيرين عبد النور، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستحرام» احتفالًا بعيد الحب، حيث حازت على إعجاب آلاف المتابعين.وتألقت الفنانة سيرين عبد النور بمجموعة من الإطلالات التي يطغى عليها اللون الأحمر احتفالًا بعيد الحب، واختارت في إحدى إطلالاتها فستان أحمر اللون، مكشف الأكمام، ذو قصة مكشوفة من منطقة الظهر، وفي صورة أخرى ظهرت حاملة باقة من الورود فى يدها تعبيرًا عن الحب.واعتمدت سيرين عبد النور المكياج القوي مع أحمر الشفاه البارز ليناسب إطلالتها، وعلقت على صورها: «بهنيك إذا بعد عندك قلب بيعرف يحب بالوقت يللي صار الكره احتراف».