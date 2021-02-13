وزير الكهرباء يفعل بند الـ15% ويؤكد دعمه للصناعة المحلية

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر، أكد دعمه للصناعة المحلية ووعد بتفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة ١٥٪ خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في إجراءات الممارسة المحدودة الخاصة بتوريد كابلات جهد 220 لتطوير منطقة شق الثعبان.وأضاف في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الوزارة لديها العديد من العقود مع المصانع والشركات المحلية وهناك بنود يتم تفضيل المصنع المحلي بشكل مطلق.وكان رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه على ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة ١٥٪.