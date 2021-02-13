أول تعليق لترامب عقب تبرئته من مجلس الشيوخ
السبت 13/فبراير/2021 - 11:28 م
محمد عمرطباعة
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال ترامب في بيان مساء اليوم عقب تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول إن حركته لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا بدأت للتو، مضيفا: "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض، منذ قليل، إدانة الرئيس السابق ترامب بعد فشل تحقيق النسبة المطلوبة لتنتهي رسميًا محاولات إدانته.
وقال ترامب في بيان مساء اليوم عقب تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول إن حركته لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا بدأت للتو، مضيفا: "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض، منذ قليل، إدانة الرئيس السابق ترامب بعد فشل تحقيق النسبة المطلوبة لتنتهي رسميًا محاولات إدانته.