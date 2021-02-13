أول تعليق لترامب عقب تبرئته من مجلس الشيوخ

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ‏ترامب، اليوم السبت، أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت أسوأ حملة اضطهاد في تاريخ الولايات المتحدة.وقال ‏ترامب في بيان مساء اليوم عقب تبرئته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي من تهمة التحريض على اقتحام الكابيتول إن حركته لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا بدأت للتو، مضيفا: "أمامنا الكثير من العمل لمستقبل مشرق لأمريكا".‏يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض، منذ قليل، إدانة الرئيس السابق ترامب بعد فشل تحقيق النسبة المطلوبة لتنتهي رسميًا محاولات إدانته.