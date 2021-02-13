مدحت صالح يتألق في ليالي حفلات عيد الحب بالأوبرا (صور)

أحيا المطرب مدحت صالح، مساء السبت، الليلة الثالثة لحفلات عيد الحب 2021 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مدحت صالح.وتألق مدحت صالح خلال الحفل الذي يحييه برفقة صوليست بيانو عمرو سليم، وسط حضور جماهيري كبير.وتلتزم دار الأوبرا بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء بشأن مجابهة الوباء، من بينها تحديد نسبة حضور الجمهور بأقل من 50% من الطاقة الاستيعابية لكل مسرح، إضافة إلى بث بعض الاحتفالات "أونلاين" لتحقيق إستراتيجية وزارة الثقافة بقيادة الوزيرة دكتورة إيناس عبد الدايم التي تهدف إلى وصول الخدمة الثقافية إلى قطاعات عدة من المشاهدين في ظل الجائحة.