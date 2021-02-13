«التخطيط»: إنهاء ازدواج صحراوي المنيا الجديدة في مايو 2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد إفتتاح مشروع ازدواج الطريق الصحراوى من كمين الصفا بمدينة المنيا الجديدة مطلع شهر مايو المقبل بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع بدأ تنفيذه مايو 2019 ويستمر لمدة عامين.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن استكمال ازدواج الطريق الصحراوى من كمين الصفا وحتى نهاية الكردون مدينة المنيا الجديدة، مضيفه أن حجم المخصصات التى رصدت لصالحه خلال العام المالى 2019-2020 بلغت 25 مليون جنيه أنفق منها 16 مليون جنيه حتى ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى سنوى 64%.