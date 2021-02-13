«صحة قنا» تواصل تطعيم أطقم الفرق الطبية بلقاح كورونا

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن مستشفيات المحافظة تواصل إعطاء لقاح كورونا للفرق الطبية طبقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.أضاف تاوضروس أن الفرق الطبية بمديرية الصحة التي سجلت على موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة، الخاص بتطعيم الفرق الطبية على مستوى الجمهورية قد تم إعطاؤها اللقاح بالكامل، وذلك بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.وتابع أن المستشفيات التي تقوم بإعطاء اللقاح هى مستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ومستشفى قفط التعليمي.