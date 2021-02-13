«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالعاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان، براتب يبدأ من 2000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 2 كيميائي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس علوم، ومهندس زراعي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس زراعة.كما تطلب الشركة، 20 فني نسيج، و5 فني سحب، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتحتاج الشركة أيضا، 3 فني صيانة ميكانيكية، و3 فني صيانة كهربائية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي.وتطلب الشركة أيضا، 20 عامل إنتاج، ونجار، و2 سباك، و2 عامل زراعي، وأيضا 10 عامل استيفاء بنسبة ال5% لذوي الهمم، على أن يكون مقيم بالعاشر من رمضان.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين طبي، تأمين اجتماعي، مواصلات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01068848802، أو 01009994799، والتواصل مع المدير المسئول أحمد محمد، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان.