«المنايفة في الصدارة».. مليار جنيه قروض قصيرة الأجل للمزارعين خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم القروض قصيرة الأجل المنصرفة للمحافظات لأعمال مرتبطة بالزراعة تخطت المليار جنيه، خلال العام المالى 2018-2019.وجاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى من حيث حجم التمويلات قصيرة الأجل المرتبطة بالزراعة بقيمة 462.4 مليون جنيه، يليها محافظة البحيرة بقيمة 149 مليون جنيه، ثم محافظة الدقهلية 125.7 مليون جنيه، دمياط 124 مليون جنيه.وبلغ حجم القروض المنصرفة لمحافظة أسيوط 36.6 مليون جنيه، بنى سويف 33.9 مليون جنيه، كفر الشيخ 32.4 مليون جنيه، الاسكندرية 28.5 مليون جنيه، سوهاج 17.8 مليون جنيه، فيما تذيل القائمة، محافظات القليوبية، الفيوم، الوادى الجديد بصفر قروص قصيرة الأجل، الشرقية 413 ألف جنيه، أسوان 521 ألف جنيه.