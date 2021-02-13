ترشيح فيلم «سكة البحر» لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
السبت 13/فبراير/2021 - 11:08 م
دعاء عبد المقصودطباعة
رُوشح الفيلم القصير «سكة البحر» للمخرج محمد سليمان وحش، للدورة العاشرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي سيقام في الفترة من ١٢ لـ١٨ مارس ٢٠٢١.
وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي تربوي، حيث يتضمن بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.
يذكر أن «سكة البحر» بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.
وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي تربوي، حيث يتضمن بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.
يذكر أن «سكة البحر» بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.