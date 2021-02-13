ترشيح فيلم «سكة البحر» لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

رُوشح الفيلم القصير «سكة البحر» للمخرج محمد سليمان وحش، للدورة العاشرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي سيقام في الفترة من ١٢ لـ١٨ مارس ٢٠٢١.‎وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي تربوي، حيث يتضمن بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.‎‏‎يذكر أن «سكة البحر» بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله، وإخراج محمد الوحش.