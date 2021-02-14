أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 14-2-2021
الأحد 14/فبراير/2021 - 04:40 ص
يبحث المصريون وخاصة رجال الأعمال والمتعاملون في التجارة بالعملات الاجنبية بشكل يومي عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-2-2021 وتنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.
ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وكافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.
يذكر أن الدولار قد تراجع عالميا بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بينما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال يومي الجمعة والسبت ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.
ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وكافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد
سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021بحسب شاشة تداول البنك الأهلى المصرى، سجل الدولار الأمريكى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي اليوموصل سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليومسعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوموسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.
يذكر أن الدولار قد تراجع عالميا بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بينما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال يومي الجمعة والسبت ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.
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