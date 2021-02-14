رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:40 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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يبحث المصريون وخاصة رجال الأعمال والمتعاملون في التجارة بالعملات الاجنبية بشكل يومي عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-2-2021 وتنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.

ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وكافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

بحسب شاشة تداول البنك الأهلى المصرى، سجل الدولار الأمريكى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

يذكر أن الدولار قد تراجع عالميا بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بينما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال يومي الجمعة والسبت ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.

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