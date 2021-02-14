أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 14-2-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم الأحد 14-2-2021

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الفرنك السويسري اليوم





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يبحث المصريون وخاصة رجال الأعمال والمتعاملون في التجارة بالعملات الاجنبية بشكل يومي عن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 14-2-2021 وتنشر "الدستور" تقريرًا عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية.ونقدم لكم أبرز أسعار العملات العربية والأجنبية، وكافة التفاصيل التى تختص بأسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري.بحسب شاشة تداول البنك الأهلى المصرى، سجل الدولار الأمريكى 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.وصل سعر اليورو الأوروبي، فى البنك الأهلى المصرى، 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.23 جنيه للشراء، 4.26 جنيه للبيع.وسجل الفرنك السويسرى 17.48جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.يذكر أن الدولار قد تراجع عالميا بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بينما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال يومي الجمعة والسبت ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.