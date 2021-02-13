«الصحة» تشدد على أهمية التغذية السليمة خلال عزل كورونا المنزلي

شددت وزارة الصحة والسكان على أهمية التغذية السليمة والمتوازنة التى تحتوى على الكثير من الخضروات والفواكه للحالات المصابة بفيروس كورونا ويتم علاجها منزليًا، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة أن التغذية السليمة لمريض الكورونا وأسرته خلال فترة العزل المنزلى تحفز وتقوى جهاز المناعة وتعطى الجسم القدرة على مقاومة فيروس كورونا.وأوضحت أن التغذية السليمة وحدها لا تغنى عن ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال فيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.