رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق

السبت 13/فبراير/2021 - 11:05 م
حبس
حبس
طباعة
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق فى مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق).

وأقر أحدهما بأنه نظرا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق، واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيّدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بجميع المستشفيات اعتبارًا من السبت المقبل

مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد