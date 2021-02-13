حبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق فى مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق).وأقر أحدهما بأنه نظرا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق، واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيّدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.