النيابة تطلب التحريات فى ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالتجمع

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" - في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح.تمكنت مباحث إدارة التموين في مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" - في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلًا عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.