وفاة اللواء فتحي عبدالله بطل معركة رأس العش 1967

رحل مساء اليوم اللواء متقاعد فتحى عبدالله، بطل معركة رأس العش التاريخية، التي قام بها الجيش المصرى أعقاب نكسة يونيو 1967، والتى تعد أحد أبرز المعارك التاريخية في فترة ما بين 1967 و1973، وقام بها أبطال الصاعقة المصرية.وشغل اللواء الراحل فتحى عبدالله منصب قائد سرية الصاعقة التي قامت بمعركة رأس العش في 30 يونيو 1967، وهى المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصرى في صد العدوان الإسرائيلي عن مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.