«وهب الله» يناشد البرلمان سرعة صدور قانون العمل الجديد

ناشد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعضاء مجلس النواب الجديد بسرعة صدور قانون العمل الجديد بما يتوافق مع الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.وقال وهب الله إن القانون يطبق على نحو 75% من العمالة في مصر، ومهتم بالأحرى بالقطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة الاقتصاد القومي، كما أن جذب الاستثمارات العالمية والعربية والإفريقية في أي دولة يعتمد على قانون العمل المطبق بالدولة وأن تكون معظم مواده تحافظ على حقوق العمل والعمال والمستثمرين.أكد وهب الله أن القانون تم الانتهاء من وضع كافة مواده خلال الدورة البرلمانية الماضية، وتأخر صدوره حتى الوقت الحالي جاء نتيجة وجود تشريعات كثيرة كان منوط لمجلس النواب إصدارها خلال الفترة الماضية، ونتمنى صدوره في دور الانعقاد الأول من دورة مجلس النواب الجديد.وتابع أن مشروع قانون العمل الجديد يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص، أبرزها عدم الفصل التعسفي للعمال،وحفظ حقوق العمال كاملة، وأن الإنتاج مقابل الأجر طبقا للدستور.وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مميزات القانون الجديد إلغاء كثير من سلبيات القانون الماضي أهمها استمارة 6، وإقامة محاكم لسرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، أو في بعض الأمور الأخرى وذلك على غرار محكمة اﻷسرة والمحكمة الاقتصادية، بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطوات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.أشار إلى أن مميزات القانون الجديد تشمل اتفاقيات خاصة بالأجر يجب ألا يقل عنها وهو الأجر الأساسي الثابت، والعلاوة لا تقل عن 7% بشكل سنوي.