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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مسؤول: ديون قطاع الطاقة في غانا ستقفز إلى 12.5 مليار دولار

السبت 13/فبراير/2021 - 10:58 م
غانا
غانا
وكالات
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حذر مرشح لتولى منصب وزير الطاقة في غانا، من إمكانية أن ترتفع ديون قطاع الطاقة في البلاد بأكثر من أربعة أمثال لتصل إلى 5ر12 مليار دولار بحلول عام 2023 ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لكبح جماحها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماثيو أوبوكو بريمبيه، مرشح الحكومة للمنصب، إن الديون تشهد تزايدا بسبب أن شركة توزيع الطاقة لا تستطيع جمع الأموال مقابل الطاقة التي تبيعها.

وذكرت الوزارة في تقرير عن برنامج إنعاش قطاع الطاقة إن الدين المستحق لموردي الوقود ومنتجي الطاقة قدر بنحو 7ر2 مليار دولار في يناير2019.

كان ذلك بعد أن أدخلت الحكومة مبيعات سندات الطاقة في عام 2017 للمساعدة في تصفية الديون.

وقال بريمبيه: "نحن لا نجمع عائدات كافية لتلبية متطلباتنا.. سنجلس مع جميع الأطراف وندعهم يفهمون أننا إذا لم نتغير واتفقنا على بعض المعايير، فسننهار جميعا".

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