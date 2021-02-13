تجديد حبس عصابة «الشرطة المزيفة» بحدائق القبة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين.تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط ( سيارة أجرة ميكروباص ) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد 6 هواتف محمول ).وبمواجهتهم إعترف المتهمين الأربعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلى عنه بالشارع محل الضبط.وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للإتصال بعملائه.وبتطوير مناقشة المتهمين ااعترفوا بإرتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من ( موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.