تجديد حبس عصابة «الشرطة المزيفة» بحدائق القبة
السبت 13/فبراير/2021 - 10:54 م
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط ( سيارة أجرة ميكروباص ) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد 6 هواتف محمول ).
وبمواجهتهم إعترف المتهمين الأربعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلى عنه بالشارع محل الضبط.
وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للإتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشة المتهمين ااعترفوا بإرتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من ( موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط ( سيارة أجرة ميكروباص ) يستقلها (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة "السيدة زينب ومنشأة ناصر" لهم معلومات جنائية ) وبصحبتهم ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية ) وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، عدد 6 هواتف محمول ).
وبمواجهتهم إعترف المتهمين الأربعة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين والإستيلاء على متعلقاتهم منتحلين صفة رجال شرطة، وأقروا بقيامهم باستيقاف الأخير وبحوزته المضبوطات المُشار إليها حال تواجده بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واصطحابه داخل السيارة بقصد الاستيلاء على المضبوطات عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، ثم التخلى عنه بالشارع محل الضبط.
وبمناقشة الأخير أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف للإتصال بعملائه.
وبتطوير مناقشة المتهمين ااعترفوا بإرتكاب حادث سرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية من ( موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمسكن أحدهم، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.